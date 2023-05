Unindustria, viaggio con le immagini tra le imprese di Rieti

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - "Un viaggio affascinate di immagini e parole attraverso alcune delle realtà produttive più importanti del territorio". Il presidente di Unindustria Rieti, Alessandro Di Venanzio, ha inaugurato così 'Imprese d'Autore' un racconto per immagini e parole di 21 imprese dell'area territoriale di Rieti. Per Di Venanzio "Importante occasione - rileva - per far conoscere i valori e le eccellenze del Reatino, custoditi in ogni azienda, e mostrarli a beneficio della comunità e delle generazioni future. Nelle immagini è possibile vedere la bellezza di luoghi che raccontano il lavoro, le storie di famiglia e la passione che si trasforma in risultato. Ringraziando le persone che hanno reso possibile tutto questo, a cominciare dall'autore Renato Franceschin, invito tutti i reatini a visitare la mostra presso la nostra sede". L'esposizione sarà aperta dall'11 maggio al 4 agosto 2023 su prenotazione.

Le foto della sono di Renato Franceschin, romano, fotografo professionista di ritratti e reportage industriale, "da trent'anni con la macchina fotografica al collo per raccontare le storie del mondo del lavoro e per ritrarne i suoi protagonisti, dall'a.d. all'operaio".

Parte integrante di 'Imprese d'Autore' è anche il progetto LabImpresa, attività formativa destinata agli studenti delle classi terze e quarte di quattro istituti superiori del territorio. (ANSA).