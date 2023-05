Sul web in maniera consapevole, assegnati i premi 2023

(ANSA) - CASSINO, 05 MAG - Il furto di identità e le identità nascoste, Conoscere i social network, Conoscere Internet e il Web - Riconoscere fenomeni di cyberbullismo ed infine le Fake news: sono le prove sulle quali si sono sfidati i concorrenti che da tutta l'Italia hanno partecipato alla quarta edizione del torneo nazionale "#iononcadonellarete2023", progetto destinato agli studenti delle scuole superiori e quelli dell'ultimo anno delle scuole medie di tutta Italia, sull'utilizzo consapevole di internet, dei social network, sulla protezione della propria identità digitale e che affronta le tematiche del bullismo e cyber bullismo.

La fase finale del torneo si è tenuta nelle aule multimediali della facoltà di Ingegneria dell'Università di Cassino e del Lazio Meridionale (in provincia di Frosinone) con il supporto di Banca Popolare del Cassinate. Il progetto ha come obiettivo quello di coinvolgere e rendere più efficace l'apprendimento negli adolescenti, sulle problematiche che possono derivare da un uso poco consapevole della Rete.

Al progetto 2023 hanno partecipato 45 Istituti provenienti da tutte le regioni italiane, si sono classificati per la finale 17 Istituti. A vincere la quarta edizione è stata la squadra "I Terrazzani" dell'IIS Euclide di Bova Marina (Reggio Calabria), al secondo posto i ragazzi del Liceo Siani di Aversa (Caserta); terza la squadra del IIS Galilei Artiglio di Viareggio (Lucca).

(ANSA).