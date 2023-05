Sangiuliano, 'rimossa svastica nel tempio di Giove a Terracina'

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - "Abbiamo fatto rimuovere questa vergognosa svastica all'interno dell'oratorio nel tempio di Giove Anxur a Terracina. Un simbolo abominevole la cui eliminazione permetterà di recuperare importanti affreschi che presto verranno mostrati ai visitatori. Gli altri non lo avevano fatto". Lo ha detto il ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, al termine della visita a Terracina insieme all'europarlamentare Nicola Procaccini.

Il ministro - spiega una nota - ha svolto un sopralluogo dove sono in corso i lavori di restauro di pitture sacre al Tempio di Giove Anxur e i nuovi scavi archeologici del Teatro Romano. Per il Tempio di Giove, il ministero ha stanziato 450mila euro, per il Teatro Romano 3 milioni di euro per lo scavo, la ricostruzione delle gradinate e il restauro dei marmi e degli intonaci ancora esistenti. Sangiuliano si è recato anche nella città di Latina dove ha visitato anche alcuni luoghi simbolo del razionalismo pontino. (ANSA).