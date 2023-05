'Roma cura Roma', domani in campo anche gli operatori Ama

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Ama domani, sabato 6 maggio, sarà presente e supporterà con operatori ecologici e mezzi l'evento "Roma cura Roma - Tutta mia la città", giornata dedicata alla tutela e al decoro di strade, piazze e aree verdi organizzata dall'Assessorato all'Agricoltura, all'Ambiente e al Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale in collaborazione con associazioni del volontariato, comitati di quartiere e gruppi di cittadini.

L'azienda municipale, in particolare, metterà a disposizione dei volontari alcune attrezzature, come guanti e sacchi, provvederà al ritiro e al trasporto dei rifiuti raccolti e svolgerà azioni supplementari di rifinitura e pulizia fornendo supporto logistico.

"Aderiamo con entusiasmo a questo importante appuntamento per Roma - dichiara il presidente di AMA Daniele Pace - perché la mobilitazione per una giornata intera di tanti romani, al fianco degli uomini e donne dell'azienda, serve a trasmettere un messaggio positivo di unità di intenti per la tutela e la cura solidale degli spazi comuni. Non si tratta in alcun modo di sostituirsi o sopperire, tramite le azioni dimostrative dei volontari, ai doveri di AMA e delle sue maestranze: l'azienda dei servizi di igiene urbana, infatti, è impegnata ogni giorno per garantire in tutta la città una raccolta dei rifiuti massiva e intende assicurare ai cittadini servizi di pulizia via via migliori. 'Roma cura Roma' serve a sensibilizzare l'opinione pubblica e ad affermare che occorre un senso civico più diffuso, poiché la bellezza di Roma si preserva tutti insieme". Lo comunica Ama spa in una nota. (ANSA).