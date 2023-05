'Per la sanità altri 7 miliardi e niente Autonomia o muore'

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Il Servizio sanitario nazionale di tipo universalistico rischia di sparire: servono almeno 5-7 miliardi in più strutturali per finanziarlo e l'autonomia differenziata rischia di ucciderlo. Questo hanno detto, in sintesi, l'ex assessore alla sanità del Lazio e oggi consigliere regionale Alessio D'Amato, l'ex ministro della Salute Beatrice Lorenzin e Walter Ricciardi che del ministro della Salute Roberto Speranza è stato consigliere scientifico fino all'ottobre scorso, nel corso dell'incontro 'Il futuro del servizio sanitario'.

"La discussione sul futuro della sanità deve uscire fuori dall'ambito degli addetti ai lavori, ci deve essere una grande discussione nazionale, un grande coinvolgimento di tutti. Oggi il tema dell'universalità delle prestazioni è formale ma non sostanziale, negli accessi ai servizi, ad eccezione dell''urgenza, c'è molto spesso un doppio binario, con le liste d'attesa, con il privato sociale, il privato privato, l'intramoenia. Ammonta a 40 miliardi di euro la cifra spesa dalle famiglie per il privato. Scontiamo un sottofinanziamento della sanità, mancano all'appello due punti di pil per finanziarla. Occorrono idee e proposte di riforma, il sistema così non può tenere, lancio un grido d'allarme", ha detto D'Amato. Per Walter Ricciardi "Il business grosso in Italia nei prossimi anni sarà quello della sanità privata che ha già un ritmo crescita del 20% al mese e un pauroso trasferimento dei medici dal pubblico al privato; perdiamo 2 mila medici l'anno anche perchè guadagnano la metà rispetto, per esempio, ai medici della Germania. Quanto agli infermieri, ne mancano 70 mila". Per l'ex ministro della Salute Beatrice Lorenzin, "questo governo sta lavorando per riproporre un sistema di tipo mutualistico, ha già deciso che il Servizio sanitario nazionale non si può salvare, non viene detto in modo diretto ma strisciante. Ci accontenteremmo anche di 5-7 miliardi in più al fondo sanitario ma che siano strutturali. Il progetto di Autonomia differenziata non consente una visione di sviluppo della sanità". (ANSA).