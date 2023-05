L'organo da concerto, Festival a Roma

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Otto concerti con ingresso libero in programma nelle quattro domeniche di maggio e di novembre al Conservatorio Santa Cecilia nel segno dell'organo in dialogo con altri strumenti anche insoliti, complessi corali, la voce e, novità di quest' anno, anche il cinema con la proiezione di un cortometraggio storico di Chaplin commentato dal vivo dall'organo. Si apre il 7 maggio alle 18 al Conservatorio di Santa Cecilia "Un organo per Roma", rassegna ideata e diretta dall'organista Giorgio Carnini, che vede la partecipazione di istituzioni musicali della capitale quali Camerata Italica, Accademia Filarmonica Romana, Conservatorio di Musica Santa Cecilia e Nuova Consonanza.

"Lungo i suoi dodici anni di esistenza, otto edizioni più il numero zero - dice Carnini - 'Un organo per Roma' ha risvegliato l'interesse per l'organo da concerto, considerato strumento particolare, quasi 'magico', sacro e per questo appannaggio di pochi intenditori. Noi lo abbiano riportiamo alla condizione di normale strumento e la risposta del pubblico è stata notevole''.

Il concerto inaugurale, "Germania e Francia fine XIX, due stili a confronto", sarà un omaggio a Max Reger a 150 dalla nascita con l'esecuzione di sue musiche, accanto al raro ascolto della Sinfonia n. 2 per organo e orchestra di Alexandre Guilmant.

All'organo Alberto Pavoni e Josep Solé Coll, con l'Orchestra dell'Accademia Ergo Cantemus diretta da Giuseppe Galli. Il 14 maggio sarà tutto dedicato a trascrizioni per organo dalla Petite Suite di Debussy ai Quadri da un'esposizione di Musorgskij. Il 21 maggio sarà la volta dell'attrice Gaia Aprea con un piccolo ensemble formato da archi, organo, percussioni e, per la prima volta nella rassegna, l'arpa. La prima parte si chiude il 28 maggio con il concerto "Recordando el 25 de mayo de 1810 - Argentina, la Rivoluzione di maggio", con l' esecuzione della celebre Misa criolla di Ariel Ramírez e altre composizioni del patrimonio musicale argentino. I concerti di novembre saranno dedicati a Bach, Beethoven e alle musiche per film.

