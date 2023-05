Gualtieri, al lavoro con Rocca per soluzione su Fascia Verde

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Rispetto alla Fascia verde, ovvero la Ztl ecologica che da novembre escluderà le auto inquinanti dal perimetro del Raccordo a Roma, "c'è la piena disponibilità del presidente Rocca di aiutarci a studiare delle rimodulazioni che garantiscano lo stesso risultato" in termini di qualità dell'aria ma "con un impatto meno gravoso sulle fasce deboli".

Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. "Chiediamo al governo - ha aggiunto - elementi compensativi" come "un contributo pubblico per l'acquisto di un veicolo nuovo o per l'uso di mezzi alternativi". (ANSA).