Giubileo: Gualtieri, tutto procede, a breve apriranno i cantieri

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - "È stata una riunione molto positiva, siamo andati nel merito sullo stato di avanzamento delle procedure che va secondo la tabella di marcia. Siamo prossimi all'apertura di numerosi cantieri e speriamo che tutto proceda per il meglio". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri al termine della Cabina di regia sul Giubileo a Palazzo Chigi.

"È una sfida impegnativa - ha aggiunto - è stato messo a punto un dialogo con i vari soggetti per non perdere neanche un giorno nei vari passaggi amministrativi che sono molto complicati. Questo rende le riunioni molto utili perché quello che richiede 10 giorni si fa in 10 minuti perché tutti stanno attorno allo stesso tavolo".

"Abbiamo iniziato poi - ha proseguito Gualtieri - a vedere alcuni progetti, per esempio il centro di accoglienza per le persone con disabilità, un progetto molto bello. Rispetto al sottopasso di Piazza Pia si sta per concludere la conferenza dei servizi, poi ci sarà la gara con procedura semplificata e i cantieri a luglio: un intervento che darà grande qualità urbana a un pezzo di città così simbolico". (ANSA).