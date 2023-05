Giubileo :Gualtieri, prima tranche dei lavori a Termini nel 2024

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - "Oggi abbiamo parlato anche della Stazione Termini. Abbiamo presentato la distribuzione dei lavori che è in due lotti: ci sarà un primo lotto, che fara il grosso della piazza, che si concluderà a dicembre del 2024 e poi si interrompera per non avere il cantiere durante il Giubileo. Poi c'è un secondo lotto, che sara fatto nel 2026". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri al termine della Cabina di regia sul Giubileo a Palazzo Chigi.

Ieri il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi aveva sottolineato l'importanza della riqualificazione della stazione anche nell'ottica della sicurezza: "La dimensione della sicurezza, giustamente, è stata integrata nella progettazione - ha commentato oggi il sindaco - e quindi sono stati pienamente coinvolti il ministero (dell'Interno, ndr) e la prefettura nel tavolo che sovrintende questo intervento proprio per fare in modo che la riqualificazione tenga anche conto della necessità di rafforzare il presidio di sicurezza attorno a Termini".

