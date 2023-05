Fontana di Trevi, Nas chiudono due locali per carenze igieniche

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Due locali - un ristorante e una pizzeria gelateria - nella piazza della fontana di Trevi sono stati chiusi in seguito ai controlli dei Nas. I militari dell'arma hanno contestato irregolarità sotto il profilo igienico-sanitario, nonché accertato irregolarità sulla tracciabilità e conservazione degli alimenti.

In tutte le attività gastronomiche della piazza e delle vie limitrofe sono state riscontrate irregolarità, più o meno gravi, relative a violazioni delle norme sul commercio ed alla mancata attuazione del piano di autocontrollo.

Sono state disposte sanzioni amministrative per un totale di 28.000 euro, oltre al sequestro di diversi quantitativi di alimenti. Il valore delle attività di ristorazione per le quali è stata disposta l'immediata chiusura è di circa 4 milioni di euro. (ANSA).