Sgomberati tre appartamenti Ater nella zona di San Basilio

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - Agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale di Roma Capitale, con l'ausilio della Sala Operativa Sociale, stanno procedendo alle operazioni di sgombero di tre appartamenti Ater di edilizia popolare, in zona San Basilio. Al momento non si segnalano criticità. Nei due appartamenti sgomberati in via Loreto sono state trovate due donne con i propri figli mentre è risultato libero quello di via Pio Briziarelli. Nel corso delle operazioni di liberazione degli immobili nei pressi della zona si è un "picchetto antisfratto" composto da circa dieci persone. (ANSA).