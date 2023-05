Roma: Piantedosi, per Termini decisiva riqualificazione Giubileo

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - "L'elemento di grande novità è un grande piano di riqualificazione dell'area che verrà avviato da luglio prossimo in vista del Giubileo. Sarà un progetto di riqualificazione complessivo dell'area che andrà da piazza dei Cinquecento a piazza della Repubblica, compresi gli attraversamenti veicolari e i progetti di pedonalizzaizone e riqualificazione di quelle aree". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al termine del Comitato provinciale per la sicurezza a Roma. "Dobbiamo cogliere l'occasione per contribuire a realizzare il progetto con un'attenzione rinnovata anche per evitare che i cantieri si trasformino in luoghi insicuri. Il secondo aspetto è accompagnare Roma Capitale per creare le condizioni strutturali in modo che, a lavori finiti, le forze dell'ordine trovino un posizionamento visibile a supporto della sicurezza a beneficio dei cittadini". (ANSA).