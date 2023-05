Pugilato: Europeo dei piuma domani a Tivoli,è sfida tra italiani

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - Domani al Palasport di Tivoli c'è un match di pugilato da non perdere, che metterà in palio il titolo europeo dei pesi piuma, attualmente vacante. A contenderselo (diretta televisiva su Dazn) saranno due italiani, Mauro Forte (17-0-2, 7 ko) e Francesco Grandelli (16-1-2, 3 ko) che a novembre del 2021 si sono già affrontati per la corona di campione d'Italia: il verdetto fu di parità. Questa volta la cintura in palio è quella continentale, ed è arrivato il momento di capire chi sia il protagonista assoluto, a livello italiano ed europeo, della categoria.

"La mia boxe sarà sempre la stessa, non cambierò il mio stile - dice Grandelli alla vigilia -. Sicuramente farò meno errori: rispetto a novembre 2021, arrivo al combattimento con la voglia di osare di più. Non mi risparmierò. Voglio capire quanto valgo, e testare le mie capacità. Rispetto Mauro Forte, e sono convinto che da questo match verrà fuori il migliore peso piuma italiano". Perché gli spettatori dovrebbero venire a vedere questo match per l'Europeo? "Perché in Italia non è né facile, né frequente - risponde - che i due migliori della categoria si affrontino con una cintura così prestigiosa in palio. Sarà una sfida incerta, entusiasmante". "Sarà un grande match - concorda Forte -. Siamo due pugili tecnici, affamati di vittoria. E poi tra noi c'è un precedente, e quindi ora c'è la possibilità di poter dire: sono io il più forte. Cosa volete di più?".

"Incontri così ti aiutano a crescere - aggiunge Forte -. Il fatto che questo match sarà trasmesso anche negli Stati Uniti, aumenta la possibilità di farci conoscere fuori dai nostri confini. Credo sia un traguardo importante anche per il pugilato italiano. Sarà un derby, avrà un fascino particolare, e un combattimento vero, difficile per entrambi e quindi 'tosto'.

Molto di più di tanti incontri che si vedono in Italia. Dovremo rischiare il tutto per tutto".

Nel sottoclou sono due previsti due match che metteranno in palio dei titoli europei femminili, Silva-Gangloff per quello dei minimosca e Salvatolri-Wonyou per quello dei gallo. In più match che vedranno protagonisti il superleggero Armando Casamonica e il medio Francesco Faraoni. (ANSA).