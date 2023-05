Minaccia avvelenare cibo e acqua, giudizio abbreviato per 48enne

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - Processo con rito abbreviato per David Sirca, 48enne residente a Trieste, arrestato nel giugno dello scorso anno per tentata estorsione. L'uomo è accusato di aver minacciato i maggiori marchi di acque minerali e vini di avvelenare i prodotti presenti negli scaffali dei supermercati con iniezioni di cianuro e tallio.

L'uomo, arrestato dalla polizia postale del Lazio, era un esperto di informatica e sfruttava le sue abilità per creare account falsi dietro cui si nascondeva per contattare le aziende produttrici e minacciarle. Il modo in cui operava era sempre lo stesso: si filmava a casa con il cellulare mentre iniettava con una siringa un liquido in bottiglie con il marchio ben identificato. Video dimostrativi che poi inviava alle aziende per ricattarle.

Sirca sarebbe arrivato a chiedere fino a 200 mila euro in cripto valute ma le estorsioni non sarebbero state portate a termine e nessuna azienda avrebbe pagato quanto richiesto. Dalle indagini è emerso che l'attività illecita sarebbe andata avanti per diversi mesi: dall'agosto 2021, a cui risalgono le prime mail, fino al maggio del 2022. Minacce avvenute mentre Sirca stava scontando la pena alternativa dei servizi sociali per frodi informatiche per una altra vicenda giudiziaria. L'udienza davanti al gup di Roma è stata aggiornata al 23 giugno, quando verrà ascoltato l'imputato. (ANSA).