La Roma perde anche El Shaarawy, salta Inter e Leverkusen

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - Un'altra tegola sulla Roma. José Mourinho perde anche Stephan El Shaarawy, che ieri contro il Monza, secondo quanto hanno eviidenziato gli esami medici a cui è stato sottoposto oggi, ha riportato una lesione muscolare al flessore della coscia destra. Per il Faraone c'è quindi il rischio di aver concluso in anticipo la stagione.

Per ora, di sicuro, il giocatore salterà il big match di sabato contro l'Inter e le due sfide di semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen (11 e 18 maggio). (ANSA).