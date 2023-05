Inaugurato il villaggio della salute della Race For The Cure

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - Inaugurato al Circo Massimo a Roma il villaggio della salute della Race For The Cure, la più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno.

A tagliare il nastro, insieme ai rappresentanti istituzionali, da Alessandro Onorato, assessore Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Roma Capitale a Marco Elefanti, direttore Generale della Fondazione Policlinico Gemelli Irccs, sono stati il professor Riccardo Masetti, fondatore di Komen Italia e la professoressa Daniela Terribile, presidente dell'Associazione.

L'apertura del Villaggio della Salute ha dato ufficialmente inizio a quattro giornate di sport, sana alimentazione, benessere e intrattenimento che si concluderanno con la celebre corsa. Ogni giorno, dalle 10 alle 20, sarà possibile partecipare gratuitamente ad attività di sport, fitness, sana alimentazione, benessere psicologico, intrattenimento e a conferenze sui temi della salute e della prevenzione nei 25.000 mq che Komen Italia ha allestito al Circo Massimo.

"Ringrazio tutti coloro che contribuiscono a questa importante manifestazione sociale che la Komen Italia organizza da 24 anni per dare un contributo all'azione di contrasto dei tumori del seno - ha sottolineato Masetti - stiamo già lavorando alla venticinquesima edizione del prossimo anno".

L'elemento centrale sarà il Villaggio della Salute, attivo dalle 10 alle 18, dove saranno offerti gratuitamente esami diagnostici e consulenze specialistiche in collaborazione con la Fondazione Policlinico Gemelli Irccs. Oltre a un'area di incontro per le 'Donne in rosa', sarà'presente anche quest'anno, rivisitata ed ampliata, la 'Emotional Room', un'installazione immersiva nella quale i visitatori, sospesi fra cielo e terra in un'atmosfera onirica, rivivono le emozioni del lancio dei 5000 palloncini rosa che per tanti anni ha concluso la Race. Spazio sarà riservato anche alle attività dedicate ai più giovani, dai bambini della scuola dell'infanzia e di quella primaria ai ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado. (ANSA).