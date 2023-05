Riorganizzazione vigili a Cassino, in 40 giorni oltre 1700 multe

(ANSA) - CASSINO, 03 MAG - Più di 1.700 contravvenzioni in appena quaranta giorni di riorganizzazione del servizio di Polizia Municipale: è il bilancio tracciato oggi dall'assessore Monica Capitanio del Comune di Cassino, in provincia di Frosinone.

Il servizio è stato riorganizzato da poco più di un mese con il ritorno del comandante Giuseppe Acquaro, ora 'ad interim' per due giorni la settimana dopo essersi trasferito al comando della polizia locale di Fondi. Il Corpo può contare su quindici addetti tra ufficiali ed agenti per una popolazione di 35mila abitanti; "non tutto il personale è idoneo al servizio in strada" fa notare l'assessore.

Le contravvenzioni hanno riguardato in larga parte la violazione del divieto di sosta sulle strade del centro: "È stato riportato un minimo di ordine in aree storicamente lasciate alla sosta selvaggia, anche se bisognerà continuare nell'impegno per far fronte a consolidate cattive abitudini". La Polizia Municipale ha riattivato i controlli nel mercato settimanale del sabato ed in quello giornaliero di piazza Vittorio Veneto. "Il Comando - ha confermato l'assessore - ha ripreso controlli e sanzionamento degli ambulanti".

Stesso discorso per le aree interessate dalla movida: i controlli stanno interessando "l'occupazione di suolo pubblico finalizzato ad attività di commercio. Si è proceduto a censire tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande del territorio comunale" conclude l'assessore. (ANSA).