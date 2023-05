Rapinano e picchiano turisti tedeschi nel Viterbese, due arresti

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - Due giovani turisti tedeschi sono stati picchiati e rapinati nella notte tra il 26 e il 27 marzo scorsi nel Viterbese. Avevano pattuito di farsi portare da Viterbo al vicino paese di Vitorchiano pagando 20 euro. Ma i due che si erano offerti di dare loro un passaggio una volta arrivati a destinazione, si sono fermati a un distributore e li hanno aggrediti con schiaffi e pugni, per poi farsi consegnare 200 euro in contanti.

Le indagini dei carabinieri hanno permesso in poco tempo, anche grazie alle telecamere del distributore, di individuare i due responsabili e due complici che però non hanno partecipato all'aggressione.

Per questo un cuoco di 25 anni originario di Roma ma residente da tempo a Viterbo e un giovane di 18 anni anch'esso residente nel capoluogo ma di origini ucraine sono stati posti ai domiciliari. Dopo ulteriori accertamenti è emerso che uno dei due era già ai domiciliari ed è stato così trasferito al carcere Mammagialla di Viterbo. (ANSA).