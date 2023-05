Corruzione ad Ostia, eseguite dodici misure cautelari

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - Dodici misure cautelari, di cui due in carcere e 10 ai domiciliari, per funzionari pubblici, liberi professionisti ed imprenditori nel quartiere di Ostia a Roma nell'ambito di una indagine su numerosi episodi di corruzione.

L'ordinanza è stata eseguita della Sezione di Polizia giudiziaria della Polizia locale su disposizione del gip.

L'attività investigativa è stata coordinata dal pool per i reati contro la Pubblica Amministrazione della procura della Repubblica della Capitale. (ANSA).