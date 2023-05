Beautiful tocca le 9mila puntate e sceglie Roma per le riprese

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - Beautiful, la soap opera più popolare del mondo, in occasione del traguardo delle 9000 puntate - la prima risale al 23 marzo 1987 sulla Cbs - sceglie di nuovo l'Italia per ambientare le sue storie. Dopo il lago di Como nel 1997, Venezia nel 1999, Portofino nel 2002, e la Puglia nel 2012, a distanza di oltre dieci anni, Beautiful sceglie, per la prima volta in 36 anni, Roma, la capitale della "grande bellezza" amata in tutto il mondo. L'Italia si conferma il paese più amato dalla soap opera.

Saranno 6 le puntate ambientate in Italia che verranno girate tra il 15 e il 17 maggio. Il pubblico italiano le potrà vedere in onda nella primavera 2024, mentre la messa in onda statunitense è prevista tra il 16 e il 23 giugno 2023. Sono attesi sette protagonisti della nota soap: Ridge (Thorsten Kaye), Brooke (Katherine Kelly Lang), Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), Carter (Lawrence Saint-Victor), Hope (Annika Noel), Liam (Scott Clifton) e Thomas (Mathiew Atkinson).

Oltre all'Italia, il paese preferito dai creatori della serie, Beautiful, solitamente ambientato nel dorato mondo della moda di Los Angeles, ha girato episodi anche in Australia (2007 e 2017), Abu Dhabi e Dubai (2014), Danimarca (2015), Francia (2014), Olanda (2014), Messico (2011) e Principato di Monaco (2013, 2014, 2016, 2017, 2022).

Beautiful, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 13.40, vincitore di numerosi premi internazionali, vanta anche il record di soap opera più popolare del mondo in onda (secondo Il Guinness dei Primati) con ben 35 milioni di telespettatori giornalieri in oltre 100 paesi. Inoltre ha appena ricevuto ben 14 nomination alla 50/a edizione dei Daytime Emmy Awards come miglior serie, miglior sceneggiatura, miglior regia, Jacqueline MacInnes Wood come miglior attrice protagonista e Thorsten Kaye come miglior attore protagonista. Giunta negli Stati Uniti alla 36/a stagione, Beautiful (titolo originale The Bold & the Beautiful) è una produzione Bell-Phillip e Bradley P. Bell è il produttore e capo sceneggiatore. (ANSA).