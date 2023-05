Al via a Roma il Moscerine Film Festival, cinema per under 12

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - Dopo il successo della prima edizione torna a Roma il Moscerine Film Festival. "Il primo Festival di cinema a Roma dedicato alle bambine e ai bambini" si svolgerà dal 4 al 7 maggio al Nuovo Cinema Aquila.

La produttrice Maria Fares è la presidente della giuria composta anche dall'attrice e regista Claudia Gerini, dalla vicedirettrice di Rai Kids Maria Mussi Bollini, dall'autore e sceneggiatore Mario Bellina, Simona Ercolani di Standbyme, Alessandro Loprieno di WeShort, dal doppiatore Alex Polidori, dalla regista e sceneggiatrice Paola Randi, dallo sceneggiatore Stefano Rulli, dal giornalista Michele Santoro e dal regista Vito Zagarrio. La direzione artistica del Festival è affidata a Nina Baratta regista e produttrice che insegna nelle scuole educazione all'immagine. Madrina è Margot Sikabonyi.

"Si tralascia nel mondo della scuola la necessità dell'alfabetizzazione al mondo delle immagini - spiega la produttrice Maria Fares e presidente della giuria - Eppure un corretto e consapevole uso dei video è ormai indispensabile per le nuove generazioni". Anche su questo obiettivo si basa l'impegno dell'Associazione Culturale Le Moscerine che è produttrice del festival e da anni si occupa di sviluppare il potenziale creativo di bambine e bambini dai zero ai 12 anni con corsi e laboratori di fotografia, filmmaking, scenografia e costume cinematografico.

Questa edizione del Festival, condotta dalle due giovanissime Aurora Saracino e Azzurra Dottori, si comporrà di diverse sezioni: Under12, Young creator, Focus scuole, Cinema in culla, Laboratori di educazione all'immagine. Quest'anno ci sarà, tra le altre novità, anche una giuria d'eccezione composta dai giovanissimi pazienti di ospedali pediatrici italiani, tra cui il Bambino Gesù di Roma, che attraverso la piattaforma di Cinema in Ospedale, premieranno il cortometraggio più meritevole. La manifestazione si concluderà domenica 7 maggio con una festa finale nello spazio di Largo Venue. (ANSA).