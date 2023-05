A Trevignano già un centinaio di persone attendono la veggente

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - Sono un centinaio i seguaci della Madonna di Trevignano che si sono già assiepati alla collina di via Campo delle rose, luogo dove la donna sostiene avvengano le presunte apparizioni della Madonna. Nel campo è ancor allestita la teca con la statua che piangerebbe sangue e la croce in legno.

Lontano dall'area dove è attesa la veggente Gisella Cardia però l'umore non è affatto mistico. I cittadini infatti vogliono che si torni a parlare del proprio paese per le bellezze e le attrazioni non per le presunte apparizioni. "Non abbiamo certamente bisogno di questo per avere turismo", dice una signore. Mentre un'altra abitante ripete: "Sono esaltati. Non ci puoi parlare", sottolinea. (ANSA).