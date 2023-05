Scuola: premio miglior insegnante, venerdì i finalisti a Roma

(ANSA) - ROMA, 02 MAG - Arrivano i 10 finalisti di Atlante - Italian Teacher Award, per il miglior insegnante italiano, istituito nel 2018 da United Network in collaborazione con "Repubblica scuola" e in partnership con la Varkey Foundation.

I tre vincitori (uno per le scuole dell'infanzia e primarie, uno per le scuole secondarie di primo grado e uno per le scuole secondarie di secondo grado) saranno proclamati venerdì 5 maggio, alle ore 9, durante una cerimonia che si terrà a Roma, al Teatro Brancaccio.

L'obiettivo del premio è riconoscere il valore e il ruolo sociale degli insegnanti in Italia, far conoscere il loro lavoro, spesso poco considerato, nonché le iniziative creative e originali elaborate dagli insegnanti italiani. Tutti i progetti presentati saranno liberamente consultabili all'interno di una piattaforma pubblica. Uno strumento per premiare il lavoro degli insegnanti italiani, ma anche per diffondere le buone prassi sviluppate all'interno delle scuole italiane.

A giudicare i progetti è stata una giuria di alto profilo, presieduta da Alessandro Fusacchia, saggista, in passato deputato e coordinatore del gruppo Interparlamentare sull'orientamento (2018-2022) e Capo di gabinetto del ministero dell'Istruzione (2014-2016).

"Questo premio non vuole solo celebrare il valore di tutte le insegnanti e di tutti gli insegnanti, ma offrire anche uno spaccato importante del lavoro straordinario che decine e decine di migliaia di persone fanno ogni giorno per rendere la scuola il luogo della crescita, della consapevolezza, del riscatto. Nel giudicare i progetti il faro della giuria è stato l'articolo 3 della Costituzione - ha detto Fusacchia - È stato un compito impegnativo, ma soprattutto entusiasmante, che ci ha permesso di scoprire e conoscere delle esperienze straordinarie". (ANSA).