Divelta a Roma una panchina rossa contro i femminicidi

(ANSA) - ROMA, 02 MAG - "Quanto avvenuto al Parco Collina della Pace di Roma, dove alcuni vandali hanno divelto la panchina rossa simbolo della lotta alla violenza contro le donne è un brutto segnale. Non si tratta solo di un semplice atto vandalico, pur deprecabile, ma della volontà di colpire un segno visibile destinato a sensibilizzare i cittadini sulla lotta ai femminicidi e sul contrasto alla violenza di genere". Così in una nota Luisa Regimenti, assessore al Personale, Polizia locale, Sicurezza Urbana ed Enti locali della Regione Lazio. "Si tratta di un gesto che indigna e che va fortemente stigmatizzato - continua Regimenti -. Purtroppo, resta più che mai vero quanto scritto sulla panchina e cioè che la violenza è la forza dei vigliacchi. Avevamo inaugurato la panchina lo scorso 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, alla presenza del Vice Presidente del Senato Maurizio Gasparri, della nonna di Pamela Mastropietro, di Federica Nardone, Avvocato della famiglia di Serena Mollicone, del Vice Presidente del Municipio VI Andrea La Fortuna. Una cerimonia dall'alto valore simbolico che rende ancora più grave il gesto". "La panchina è già tornata al suo posto perché è importante che continui ad essere un faro, costantemente sotto gli occhi di tutti, che ci ricordi che il cambiamento culturale necessario a sconfiggere la violenza di genere va coltivato e sostenuto tutti i giorni, in ogni momento, in ogni luogo. Il mio impegno contro la violenza sulle donne continuerà senza sosta anche nella mia veste di Assessore alla Sicurezza della Regione Lazio", conclude l'assessore. (ANSA).