Varchi chiusi a San Giovanni, piazza piena per il Concertone

(ANSA) - ROMA, 01 MAG - Varchi chiusi in piazza San Giovanni a Roma, dove è in corso il tradizionale concertone del Primo Maggio. Le forze dell'ordine presidiano gli accessi, che hanno raggiunto quota 300mila, numero massimo consentito.

I giovani sono in attesa ai punti di ingresso per poter entrare ed assistere alle esibizioni più attese, previste in serata. (ANSA).