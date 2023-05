Primo maggio sottotono sul litorale romano per il meteo avverso

(ANSA) - ROMA, 01 MAG - Primo maggio sottotono sul litorale romano, a causa del tempo grigio anche se senza pioggia finora.

Spiagge, pinete e parchi, meta della tradizionale scampagnata con picnic, pressoché deserti, a parte chi ne ha approfittato per fare delle passeggiate o running. Va meglio però per i tanti ristoranti e bistrot che non hanno visto, per il pranzo, rinunce: anzi, dalla tarda mattinata si è registrato un aumento del flusso di veicoli diretti verso Ostia, Fiumicino e Fregene.

In particolare, il lungomare di Fiumicino appare gremito di vetture davanti ai locali, che registrano presenze anche nei tavolini all'aperto.

Gli appassionati di motonautica, invece, hanno potuto assistere dal porto di Fiumicino alla giornata conclusiva del Mondiale Xcat di offshore. (ANSA).