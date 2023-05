1 Maggio: video della Camera di Commercio di Roma per celebrarlo

(ANSA) - ROMA, 01 MAG - In occasione della Festa dei Lavoratori, la Camera di Commercio di Roma ha diffuso sui propri canali social ufficiali un video emozionale con protagonista il lavoro, "oggi sempre di più sinonimo di impegno, dignità, futuro, crescita e Costituzione che, proprio quest'anno, festeggia i 75 anni dalla sua entrata in vigore".

"Il nostro Paese si fonda sui principi, i valori e l'identità del lavoro - spiega una nota - In una fase storica, in cui sarà decisivo investire correttamente i fondi del Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) per le future generazioni, riecheggia il monito del Quirinale che attraverso le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha invitato tutti a 'mettersi alla stanga'".

Questi i link dei social della Camera di Commercio di Roma dove poter vedere il video: Twitter: https://twitter.com/camcomroma/status/1652711913879666690 Facebook: https://www.facebook.com/CameradiCommercioRoma/videos/7307674854 93331/ (ANSA).