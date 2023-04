Spaccio di droga a Roma, tre arrestati

(ANSA) - ROMA, 30 APR - Tre arresti per spaccio di sostanze stupefacenti e il sequestro di 13 kg di droga tra hashish, marjuana e cocaina. E' il bilancio dell'operazione svolta dagli investigatori del commissariato Colombo a Roma. L'indagine, partita da alcune notizie di su una attività di spaccio, ha indirizzato i poliziotti verso un'area condominiale in via dell'Accademia, all'interno di una zona box-auto.

Gli agenti, col supporto di Odina, cane al servizio del reparto Cinofili di Nettuno, hanno subito individuato il box "incriminato" e si sono appostati in attesa dell'arrivo di qualche persona sospetta. Dopo alcune ore è comparsa una vettura con a bordo due persone che dopo aver aperto le serrande del box, hanno cominciato a caricare della merce. I poliziotti sono, quindi, intervenuti bloccando i due sospettati e dando inizio alle perquisizioni. Queste hanno permesso di rintracciare, sia all'interno del box, che nell'autovettura, più di 13 kg di droga tra hashish e marjuana. I due fermati hanno quindi dichiarato di lavorare per una società di consegne dove è stata svolta una perquisizione che ha permesso il sequestro di altri 100 gr di cocaina all'interno dell'autoveicolo del titolare dell'azienda.

Al termine dell'attività i 3, di 27, 35 e 54 anni tutti romani, sono stati posti in arresto. L'Autorità Giudiziaria, in sede di convalida, ha disposto per due la misura degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico e per il terzo la misura della custodia cautelare in carcere. (ANSA).