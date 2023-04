Daniele Masala rieletto presidente del Canottieri Tevere Remo

(ANSA) - ROMA, 30 APR - Daniele Masala è stato rieletto per il secondo mandato alla presidenza del Reale Circolo Canottieri Tevere Remo. E' il risultato delle elezioni - commentano i soci - che danno l'idea di un Circolo coeso con il proprio presidente, ex pentatleta olimpionico, e con il proprio Consiglio Direttivo. "La rielezione ha confermato come tutti abbiano lavorato egregiamente consentendo l'ingresso di oltre duecentocinquanta nuovi soci nei tre anni di mandato. Il frutto del lavoro ben fatto si è apprezzato anche perché nessuno ha pensato di presentarsi in alternativa alla lista del presidente uscente". (ANSA).