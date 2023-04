Donna precipita da finestra a Viterbo, è grave

(ANSA) - VITERBO, 29 APR - Precipita dalla finestra a Viterbo: è mistero sulle cause e la dinamica. Questa mattina intorno alle 11, una donna, probabilmente di origine sudamericana, è caduta dalla finestra del suo appartamento situato al secondo piano di un immobile posto all'incrocio tra via del Pavone e via del Repuzzolo.

La donna è stata trasporta in ospedale in gravi condizioni. Sul posto gli uomini della squadra mobile della Questura e la polizia scientifica che stanno ricostruendo la dinamica del fatto che potrebbe tingersi di giallo. Dopo la caduta, alcuni testimoni avrebbero visto un uomo allontanarsi dal palazzo dove si trova l'appartamento. Gli investigatori sono alla ricerca anche di eventuali telecamere presenti in zona nel tentativo di chiarire i fatti. (ANSA).