Truffano 81enne a Roma, Polstrada li arresta nel Casertano

(ANSA) - CASERTA, 28 APR - Hanno truffato una donna di 81 anni di Roma riuscendo a farsi consegnare gioielli di valore e sono poi fuggiti verso la Campania, ma sono stati fermati dalla Polizia Stradale nel tratto casertano dell'A1, scoperti, arrestati e finiti in carcere. In manette sono finiti due uomini residenti in provincia di Napoli, che erano stati poche ore prima in trasferta nella capitale per truffare un'81enne con uno stratagemma ormai collaudato negli episodi di raggiro agli anziani.

Uno dei due - hanno accertato con veloci indagini ipoliziotti della Sottosezione PoliziaStradale di Caserta Nord - ha telefonato all'anziana dicendole di essere in compagnia del figlio della donna, che temeva potesse essere arrestato e che per questo servivano soldi o preziosi; il complice si è quindi presentato dalla donna facendosi consegnare i gioielli. L'81enne ha poi riconosciuto in foto il truffatore che si è presentato a casa sua. I due sono stati fermati in auto sull'A1 nel territorio del comune di Casagiove, e i poliziotti hanno rinvenuto i gioielli in una busta bianca posizionata tra le buste di patatine. Da inizio anno sono diversi gli arresti di truffatori in trasferta al centro o al nord effettuati in autostrada dalla Polizia Stradale di Caserta guidata da Ludovico Mitilini. (ANSA).