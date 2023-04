Truffa su bonus edilizi, sequestrati 670 milioni di euro

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Un sequestro d'urgenza di oltre 670 milioni di euro di crediti d'imposta ritenuti falsi. E' quanto messo in atto dai Finanzieri del Comando Provinciale di Brescia, in collaborazione con personale del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Roma, nell'ambito di un'indagine dei pm capitolini sul corretto utilizzo dei crediti fiscali relativi ai cosìdetti "Bonus Facciate" ed "Eco Bonus". Le indagini hanno fatto emergere ipotesi di reato per truffa e indebite percezioni a danno dello Stato nonché riciclaggio, reimpiego in attività economiche e autoriciclaggio dei proventi illeciti da parte di circa venti soggetti. (ANSA).