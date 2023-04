Sequestrati 477 gratta e vinci per vendita senza autorizzazione

(ANSA) - ROMA, 28 APR - "Gratta&Vinci" per un valore di 1.053 euro sono stati sequestrati a Roma in un'edicola sprovvista del necessario contratto con il concessionario per l'autorizzazione alla vendita. In tutto sono 477 i tagliandi sequestrati dai funzionari della sede di Roma dell'ufficio dei Monopoli per il Lazio d'intesa con gli uffici della Direzione Giochi, nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto degli illeciti nel settore delle lotterie nazionali. Un intervento mirato, che è stato l'esito, spiega una nota, di "una attività di intelligence" e di appostamenti e sopralluoghi compiuti nei giorni precedenti. Nei confronti del titolare dell'esercizio verrà disposta una sanzione amministrativa che va da un minimo di 1.033 euro ad un massimo di 10.329 euro. (ANSA).