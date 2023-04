Roma: viabilità; 1 maggio chiusure per gara podistica e concerto

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Lunedì 1 Maggio, dalle 9 alle 10, è in programma una gara podistica con partenza e arrivo in via Domenico Fontana e percorso lungo piazza San Giovanni in Laterano, via SS Quattro, via Celimontana, via Claudia, via Valle delle Camene, piazza Porta Capena, piazzale del Colosseo, via Fortunato Mizzi, via del Monte Oppio, via dello Statuto, piazza Vittorio, via Manzoni, via Statilia, via Emanuele Filiberto. Deviazioni o brevi stop per le linee di bus.

Sempre lunedì 1 Maggio, in piazza San Giovanni è in programma il tradizionale concerto. Dalle 8 sarà vietato il transito nell'area tra via Carlo Felice, piazza di Porta San Giovanni e via Emanuele Filiberto (tra piazza di Porta San Giovanni e via Domenico Fontana). Dalle 5,30 deviate le linee di bus.

Dalle 7 di martedì 2 maggio, per i lavori di manutenzione ordinaria sulla rete tranviaria via Marmorata sarà chiuso al traffico l'incrocio con via Galvani, nel tratto e direzione verso la stessa via Galvani. Deviate le linee di bus.

Dalla mezzanotte di martedì 2 maggio, per allestire le strutture di un evento, a Ostia saranno chiuse al transito lungomare Toscanelli, lungomare Duilio, tra largo delle Sirene e via del Bucintoro, viale della Marina e piazza Regina Pacis. Fino a mercoledì 10 maggio deviate le linee di bus. (ANSA).