Pugilato: 5 maggio a Tivoli sfida fra italiani per Europeo Piuma

(ANSA) - ROMA, 28 APR - In occasione della conquista del titolo 'Silver' della Wbc dei pesi piuma, Francesco Grandelli ricevette i complimenti perfino di una leggenda della boxe come Roberto Duran, 'Mani di Pietra'. Adesso il pugile di Nichelino è pronto per stupire di nuovo quando, venerdì 5 maggio su ring del Palasport di Tivoli, affronterà Mauro Forte per la seconda volta in carriera, dopo il pareggio maturato a Roma (verdetto di parità) nel primo incontro tra i due, a novembre del 2021.

Questa volta la posta in palio è sostanziosa e importante: la cintura di campione europeo, sempre dei piuma, che lancerebbe Grandelli come principale contendente italiano e continentale al limite dei 57kg nelle classifiche internazionali.

Il match Forte-Grandelli è il main event della 'Tivoli Boxing Night' organizzata da Opi Since 82, che ha in cartellone tre incontri per dei titoli europei. Oltre a quello per la corona continentale maschile dei piuma, sono in programma le sfide 'rosa' Stephanie Silva-Mailys Gangloff per l'europeo dei supermosca e Simona Salvatori-Johanna Wonyou per l'europeo dei pesi gallo. La manifestazione, che prevede un incontro anche di Armando Casamonica nella categoria dei superleggeri, sarà trasmessa in diretta su Dazn Italia e su Espn+ per gli Usa.

Per prepararsi a questo match, Grandelli ha avuto uno sparring partner di eccezione come Mick Conlan, sfidante al mondiale Wba e protagonista di di match spettacolari. "E' stato bello - commenta Grandelli - mettersi a confronto con gente davvero tosta. Oltre Mick Conlan, un ragazzo splendido, c'erano altri campioni in questa palestra dove sono andato ad allenarmi, a Londra. Mi ha fatto crescere tecnicamente e mentalmente, e capire meglio i miei errori". "Ora contro Forte - dice ancora - la mia boxe sarà sempre la stessa e non cambierò il mio stile.

Rispetto a novembre 2021, arrivo a questo incontro con la voglia di osare un po' di più. Non mi risparmierò. A me interessa fare match di rilievo, con pugili sempre più forti, per mettermi alla prova e testare le mie capacità. Rispetto Forte, e da questo match verrà fuori chi è il peso piuma italiano più dominante".

(ANSA).