Omerovic: disposta interdittiva per un agente di polizia

Accolta dal tribunale del Riesame di Roma l'istanza di appello della Procura di Roma su una misura interdittiva della durata di 12 mesi nei confronti di uno dei poliziotti finiti nel registro degli indagati, per il reato di falso, nella vicenda di Hasib Omerovic, il 36nne precipitato dalla finestra della abitazione a Roma, nel quartiere Primavalle, nel corso di un intervento delle forze dell'ordine.

La misura è al momento sospesa in attesa della decisione della Cassazione. L'indagato accusato di avere falsificato l'annotazione di servizio. Nel provvedimento i giudici scrivono che l'agente ha sottoscritto "l'annotazione nella quale venivano descritte in modo difforme dal reale le modalità dell'intervento effettuato nell'abitazione di Omerovic. Sussiste nei confronti del poliziotto il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede". Per questa vicenda nei mesi scorsi un altro poliziotto, Andrea Pellegrini, è finito agli arresti domiciliari per l'accusa di tortura.

In relazione alla posizione dell'agente accusato, assieme ad altri di falso, il tribunale della Libertà afferma che non ha "dimostrato alcun ravvedimento nel momento in cui nel corso dell'interrogatorio ridimensionava quanto dichiarato al suo superiore, affermando che gli schiaffi sferrati da Pellegrini a Omerovic non erano stati violenti e che la porta della stanza da letto era stata da lui aperta con una semplice spallata, lasciando intendere che la stessa fosse già danneggiata".

