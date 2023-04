Milan: Pioli, Mourinho ha creato mentalità e intensità

(ANSA) - CARNAGO, 28 APR - Stefano Pioli fotografa le caratteristiche della Roma e spiega che "si tratta di una squadra che nel 2023 spesso non ha subìto gol. Ha una fase difensiva organizzata e una fase offensiva di qualità, con giocatori in grado di trovare la giocata in ogni momento.

Dobbiamo stare attenti alle palle inattive, il 40% dei loro gol nascono da quelle situazioni", continua Pioli. "La Roma è una squadra forte, Mourinho ha creato mentalità e intensità di gioco ad alti livelli e il pubblico creerà un ambiente importante".

