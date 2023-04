Guasto sulla Roma-Lido, centinaia di pendolari furiosi

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Un guasto alla linea aerea avvenuto questa mattina presto ha creato numerosi disagi per i passeggeri della Roma-Lido, il treno che collega Ostia al centro della Capitale, con centinaia di pendolari furiosi in strada e bus sostitutivi presi d'assalto.

Il guasto è avvenuto all'altezza di Acilia, quando il treno in transito si è impigliato con il pantografo: niente treni dunque tra Acilia e Porta San Paolo, sostituiti da circa 12 bus navetta - sia di Cotral che di altri operatori - che fanno la spola tra le due stazioni.

Un guasto avvenuto proprio all'ora di punta che ha seminato il caos tra i viaggiatori, se si considera che ogni treno trasporta circa 1.000 persone. Sui social si moltiplicano le foto della folla in strada a caccia delle navette e di scale mobili stipate di persone. "La stazione - dice un utente - è presidiata dalla polizia e i carabinieri". Un altro afferma: "Ci sono carabinieri, polizia e vigili, tutti, a tenere a bada la gente disperata che rischia di ammazzarsi per buttarsi dalla strada dentro le navette prima delle altre centinaia di persone che hanno dietro".

Astral, che è il gestore dell'infrastruttura, sta in queste ore lavorando sul guasto: "Sono in corso gli interventi per il ripristino totale della linea" fa sapere l'azienda. (ANSA).