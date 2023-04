Sgombero baracche abusive vicino alla stazione Termini a Roma

(ANSA) - ROMA, 27 APR - Uno sgombero di baracche e insediamento abusivo è in corso nella zona della stazione Termini a Roma. Agenti della Polizia e i colleghi della Locale stanno procedendo alla rimozione di un insediamento in via Marsala, Porta San Lorenzo e via Masaniello. Al momento non sono segnalate criticità. (ANSA).