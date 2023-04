Raggi, 'il governo sia antifascista e a Roma sgomberi Casapound'

(ANSA) - ROMA, 27 APR - "L'antifascismo si fa con i fatti, non soltanto a parole. Il governo, tramite il Demanio, possiede nel centro di Roma una palazzina che Casapound, un'organizzazione che si autodefinisce fascista, occupa abusivamente da oltre 20 anni. Senza nostalgie del fascismo e senza pensare alle diverse sfumature di 'antifascismo', il governo ha il dovere di sgomberarli immediatamente, senza se e senza ma". Così in una nota la consigliera capitolina M5s Virginia Raggi.

"Da sindaca - ricorda - ne ho fatto una battaglia di principio, ma senza il supporto del Demanio non avevo la possibilità di procedere. Si dia un segnale forte e inequivocabile, poiché un gesto vale più di mille parole.

Altrimenti sono soltanto chiacchiere". (ANSA).