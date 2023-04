Investito in bici sulla Pontina, morto 50enne a Terracina

(ANSA) - TERRACINA, 27 APR - Un agricoltore cinquantenne originario di Sabaudia è morto ieri pomeriggio al km 97 della Pontina, nel territorio di Terracina, investito sulla 148 mentre era in bicicletta all'altezza del bivio per San Vito da una donna a bordo di un'Audi.

Inutili i soccorsi: a risultare fatale, per l'uomo, l'impatto con la vettura. Sul posto gli agenti del Commissariato di Terracina, la Polizia locale, i Carabinieri della Tenenza di Gaeta e gli operatori dell'Anas. Il quarantacinquenne è la sesta vittima della strada in 30 giorni in provincia di Latina. (ANSA).