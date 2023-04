Il Gattopardo, al via le riprese della serie per Netflix

(ANSA) - ROMA, 27 APR - A sessant'anni esatti dal capolavoro diretto nel 1963 da Luchino Visconti (che vedeva nel cast attori che andavano da Burt Lancaster a Alain Delon e Claudia Cardinale e che vinse la Palma d'oro al 16/o Festival di Cannes), tratto fedelmente dal romanzo omonimo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Netflix annuncia l'inizio delle riprese di una nuova produzione kolossal prodotta da Indiana Production e Moonage Pictures e composta da sei episodi. Il cast vede come protagonisti Kim Rossi Stuart (Don Fabrizio Corbera, Principe di Salina, il personaggio interpretato da Lancaster nel film), Benedetta Porcaroli (Concetta), Deva Cassel (Angelica, nel ruolo che fu della Cardinale) e Saul Nanni (Tancredi, Delon nel film cult). Nel cast anche Paolo Calabresi, Francesco Colella, Astrid Meloni e Greta Esposito. La serie, in sei episodi, è prodotta da Fabrizio Donvito, Daniel Campos Pavoncelli, Marco Cohen e Benedetto Habib per Indiana Production e da Will Gould, Frith Tiplady e Matthew Read per Moonage Pictures e arriverà solo su Netflix.

Il regista, Tom Shankland, riscoprirà tutta la modernità di un racconto, quello del Principe di Salina e della sua famiglia, che è quello dell'Italia di ieri e di oggi. Shankland, che dirigerà gli episodi 1-2-3-6, sarà affiancato sul set dai registi Giuseppe Capotondi (episodio 4) e Laura Luchetti (episodio 5).

La serie è scritta da Richard Warlow, che ne è anche creatore ed executive producer, assieme a Benji Walters. Il direttore della fotografia è Nicolaj Bruel. I costumi della serie sono a firma di Carlo Poggioli ed Edoardo Russo, le scenografie di Dimitri Capuani. Le musiche originali sono di Paolo Buonvino.

Le riprese dureranno oltre quattro mesi e si svolgeranno tra Palermo, Siracusa, Catania e Roma.

Basato su uno dei più grandi romanzi italiani di tutti i tempi, Il Gattopardo è un racconto epico, sorprendente e sensuale, ambientato in Sicilia durante i moti del 1860.

La serie esplora con lo sguardo di oggi temi che si tramandano da secoli e sono universali: il potere, l'amore e il costo del progresso. (ANSA).