Firmata a Ostia l'intesa per promuovere il turismo sul litorale

(ANSA) - ROMA, 27 APR - Valorizzare le risorse del territorio e promuovere il litorale romano agli occhi dei turisti sia italiani che stranieri. Con questo obiettivo si è svolta ad Ostia, presso la sala consiglio del X Municipio, la presentazione della Dmo h2o Tevere Mare e nel contempo è stata data notizia della firma del Protocollo d'Intesa con il Decimo Municipio.

La Dmo h2o Tevere Mare è l'unione di associazioni, enti e istituzioni del Ministero della Cultura creata per mettere a sistema tutto quello che il territorio offre in termini di ricchezze culturali, ambientali, paesaggistiche e turistiche.

"Siamo felici della collaborazione con il Decimo Municipio - afferma il presidente dell'associazione, Piero Orlando - Quello della foce del Tevere e del Litorale romano è un territorio affascinante e straordinario, un vero e proprio scrigno che custodisce un patrimonio ambientale e culturale di rarissima bellezza, il Parco Archeologico Ostia Antica e il Borgo medievale, il Porto Turistico di Roma, il Tevere, il mare e molto altro ancora. La collaborazione con l'amministrazione locale e con tutte le realtà del territorio ci consentiranno di raccontare meglio un quadrante della Capitale che merita di essere valorizzato, promosso e visitato".

"Abbiamo già creato un osservatorio - racconta Flavia Coccia, Destination Manager - per monitorare tutto quello che avviene sul territorio e quello che lo riguarda, compresi il gradimento dei turisti e i dati delle prenotazioni. Stiamo inoltre realizzando eventi di promozione e commercializzazione per gli operatori turistici dell'area della Dmo. L'11 maggio al Castello di Giulio II di Ostia Antica abbiamo il primo incontro BtoB per gli imprenditori turistici con sette tour operator internazionali provenienti da Francia, Inghilterra, Germania, Polonia e Canada. Creando relazioni e promuovendo incontri cercheremo di aumentare l'interesse turistico per questo territorio bellissimo che ha bisogno di essere conosciuto e valorizzato fuori dai confini romani".

All'evento presenti il presidente del X Municipio Mario Falconi, l'assessora all'ambiente Valentina Prodon e l'assessore al turismo Antonio Caliendo. (ANSA).