Ancora truffe agli anziani, 47enne arrestato nel Viterbese

ROMA, 27 APR - Stavolta a finire nella rete dei carabinieri delle stazioni di Soriano e Gallese, un quarantasettenne ritenuto responsabile di una truffa perpetrata l'ottobre scorso ai danni di una pensionata residente a Gallese, paese in provincia di Viterbo.

Con la solita tecnica del parente in pericolo l'uomo fingendosi impiegato postale si sarebbe fatto consegnare dalla vittima 300 euro in oggetti preziosi e una carta bancomat con la quale più tardi avrebbe prelevato 2000 euro.

Il quarantasettenne, originario della Campania, è stato deferito in libertà alla competente autorità giudiziaria.

