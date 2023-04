Stadio Roma: tre commissioni approvano pubblico interesse

(ANSA) - ROMA, 26 APR - Parere favorevole alla delibera sul pubblico interesse sullo Stadio della Roma da parte di tre commissioni capitoline - Ambiente, Mobilità e Sport - che si sono riunite in seduta congiunta. La delibera ha ottenuto in tutte le commissioni solo voti favorevoli, mentre hanno scelto di non partecipare al voto, riservandosi per la discussione in Aula, i rappresentanti di Lega, Fratelli d'Italia e Udc-FI. Al momento dunque mancano ancora i pareri della commissione Patrimonio (che si riunirà domattina) e della Lavori pubblici prevista venerdì. (ANSA).