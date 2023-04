Scontro sulla Casilina, vittima un motociclista di 69 anni

(ANSA) - FERENTINO, 26 APR - Si chiama Luciano Capuani ed aveva 69 anni il motociclista morto nel pomeriggio a causa dello scontro tra la moto Kawasaki rossa che guidava ed una Fiat Sedici grigia condotta da un pensionato di 81 anni che proveniva dalla direzione opposta, lungo la Casilina, nel tratto che attraversa la località Roana di Ferentino.

L'incidente è accaduto poco dopo le ore 17 di oggi: la moto viaggiava verso Frosinone. Secondo una prima ricostruzione della Polizia Stradale di Frosinone uno dei mezzi stava svoltando verso una stradina laterale quando è avvenuto l'impatto.

Nulla da fare per Luciano Capuani, conosciuto a Ferentino con il soprannome di 'Capanna': è morto sul colpo, come constatato dal personale del 118 intervenuto sul posto con un'ambulanza, insieme ai Vigili del Fuoco e la Stradale. L'incidente ha causato ripercussioni al traffico tra Frosinone e Ferentino per consentire i rilievi di legge. (ANSA).