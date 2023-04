Santanchè, spero Latina sia governata da una donna

(ANSA) - LATINA, 26 APR - A Latina per sostenere la candidata sindaco di centrodestra, Matilde Celentano, la ministra Santanchè ha ribadito l'intenzione di dotare il territorio pontino di un porto, volano di economia, e dell'autostrada Roma-Latina per risolvere una volta per tutte il problema di viabilità.

"Latina ha le carte in regola per essere perla del turismo.

Spero la governerà una donna" sono state le sue parole.

"Avere la prima donna Sindaco di Latina sarebbe un primato che non mi dispiacerebbe, dopo aver nominato il primo presidente del consiglio donna. Con noi le donne, quando sono capaci, raggiungono ruoli apicali. Non c'è poi solo il turismo estivo - ha aggiunto la ministra del Turismo. Ricordo a tutti che nel 2025 si aprirà il Giubileo, sono previsti milioni di turisti e Latina ha tutte le chance giuste per essere inserita nel network. Anche se non ho la delega per ciò che concerne la direttiva bolkestein - ha spiegato ancora la ministra Santanché - posso però dirvi che il governo sta facendo di tutto, riuscendoci, per dialogare con l'Unione Europea. Noi non vogliamo che le nostre coste diventino preda delle multinazionali che danno un'offerta turistica standardizzata.

Semplicemente non ce lo possiamo permettere, perché siamo caratterizzati da offerte locali che rappresentano le nostre eccellenze. Stiamo mettendo sul tavolo dei progetti concreti, che permetteranno almeno all'80% degli operatori di non perdere le concessioni, pur dando ovviamente spazio alla libertà di impresa". (ANSA).