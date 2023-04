Lite a colpi di machete, un arresto per tentato omicidio

(ANSA) - ROMA, 26 APR - I carabinieri della stazione di Roma San Basilio hanno arrestato, su disposizione dalla Procura della Repubblica di Roma, un somalo di 38 anni, senza fissa dimora, gravemente indiziato del reato di tentato omicidio. L'uomo è ritenuto responsabile di aver ferito con un machete un cittadino del Gambia di 24 anni al termine di una lite, avvenuta nella mattinata dello scorso 13 aprile nei pressi della fermata metropolitana Rebibbia.

La vittima, dopo aver rifiutato un aiuto di soccorso da parte di un addetto alla vigilanza interna della stazione metropolitana, è stata rintracciata dai Carabinieri nella vicina via Casal de' Pazzi, con una vistosa ferita da taglio al braccio destro. I militari hanno subito provveduto a chiamare il 118 per far trasportare il 24enne all'ospedale Pertini.

I carabinieri, che hanno ascoltato vari testimoni che hanno assistito alla lite tra i due uomini, si sono recati all'ospedale per ascoltare la vittima che ha detto di conoscere il suo aggressore e di essere stato colpito dopo una lite.

Acquisita la denuncia, i Carabinieri sono riusciti a risalire all'uomo, lo hanno rintracciato e portato in carcere. Il Giudice ha convalidato il fermo per tentato omicidio e ha applicato la custodia cautelare in carcere. (ANSA).