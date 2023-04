Europa League: Olimpico sold out per Roma Bayer Leverkusen

(ANSA) - ROMA, 26 APR - Altro sold out in casa Roma. Questo pomeriggio, a partire dalle 17, è cominciata la vendita libera per la semifinale dell'Europa League contro il Bayer Leverkusen del prossimo 11 maggio all'Olimpico e dopo quattro ore ci sono oltre 60mila biglietti venduti con pochi posti premium rimasti a disposizione. Già la fase di prelazione era andata bene con la società giallorossa che aveva staccato 46.500 tagliandi a chi aveva un abbonamento di campionato o nelle coppe. (ANSA).