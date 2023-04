Concerto del Primo Maggio in nome del lavoro, ci sarà anche Emma

(ANSA) - ROMA, 26 APR - "L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro" è lo slogan che Cgil, Cisl e Uil hanno scelto per la Festa dei lavoratori 2023. Cosi i tre sindacati confederali hanno deciso di rendere omaggio alla nostra Carta costituzionale, in occasione dei 75 anni dalla sua entrata in vigore, dedicandole l'edizione del Primo Maggio 2023.

Un tema che sarà al centro anche del tradizionale Concertone in piazza San Giovanni a Roma, promosso dai sindacati, organizzato da iCompany e giunto alla 33/a edizione. A presentare la manifestazione sarà, per il sesto anno consecutivo, Ambra Angiolini, affiancata questa volta da Fabrizio Biggio.

Tra gli ultimi nomi annunciati che vanno a comporre il cast che animerà la lunga maratona in diretta su Rai 3 (dalle 15.15 alle 00.15 con una pausa dalle 19.00 alle 20.00 per le edizioni dei telegiornali), Rai Radio 2, RaiPlay e Rai Italia, ci sono Emma, i Righeira, l'Orchestraccia. E il direttore artistico Massimo Bonelli ha ancora qualche lancia nel suo arco: "Abbiamo già parlato con Ligabue, dobbiamo incontralo: vediamo se c'è la possibilità che ci sia".

Questo al momento il cast completo: Aurora, Lazza, Coma_Cose, Geolier, Emma, Carl Brave, Tananai, Francesco Gabbani, Ariete, Mr. Rain, Piero Pelù con Alborosie, Matteo Paolillo, Righeira, Mara Sattei, Il Tre, Baustelle, Levante, Aiello, Rocco Hunt, Bnkr44, Gaia, Alfa, Giuse the Lizia, Fulminacci, Mille, Neima Ezza, Rose Villain, Wayne, Ciliari, Tropea, Napoleone, Uzi Lvke, l'Orchestraccia, Epoque, Ginevra, Serendipity, Paolo Benvegnù. A loro si aggiungono i vincitori del contest 1mnext Etta, Maninni, Still Charles e il vincitore del contest "sicurezza stradale in musica" Hermes. Opening act dalle 14 con Leo Gassmann, Iside, Savana Funk, Camilla Magli, Wepro. (ANSA).